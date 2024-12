На втора сватба: Ребел Уилсън се ожени законно за любимата си в Австралия

Р ебел Уилсън се е оженила законно за модната дизайнерка Рамона Агрума в родния си град Сидни.

Това е втората сватба за двойката, която имаше пищна церемония на италианския остров Сардиния през септември.

44-годишната австралийска актриса обяви годежа си с Агрума в „Дисниленд“ на Свети Валентин миналата година.

Споделяйки избрани снимки, направени в пристанището на Сидни пред моста „Харбър Бридж“, Уилсън написа: „Сестра ми Либърти ръководеше законната ни сватба в Сидни!

„Това означаваше, че моята 94-годишна баба Гар можеше да дойде, което беше много специално за нас, за да я включим и просто се чувствах правилно да го направя в родния си град в това прекрасно време на годината!“

На снимките Уилсън е с прасковена рокля с изрязани рамене, докато Агрума е с флорална рокля с мидички.

Тя контрастираше с еднаквите бели булчински рокли, които те носеха в Сардиния за първата сватба, отразена от модната библия Vogue.

Публикацията включваше и снимки на двойката, позираща с бабата на Уилсън, Гар, и други близки.

Агрума сподели подобни публикации на страницата си в Instagram, като написа: „Ожених се официално в Австралия за моята австралийска принцеса“.

През юни 2022 г. Уилсън разкри, че има връзка с дизайнерката.

Уилсън става майка за първи път през ноември 2022 г. чрез сурогатна майка. Тя съобщи за появата на дъщеря си Ройс Лилиан в социалните медии, наричайки я „красиво чудо“.

Уилсън се прочу като героинята на Брин в хитовия комедиен филм „Шаферки“ от 2011 г., преди да получи одобрението на критиката като Дебелата Ейми в музикалната комедия „Pitch Perfect“.

Rebel Wilson shares photos from her legal wedding to Ramona Agruma in Sydney. pic.twitter.com/HrWikFaOId