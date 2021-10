Звездата от "Старт трек" Уилям Шатнър полита към космоса

К апитан Кърк от "Старк трек" полита към космоса този месец, където все още нито един актьор не се е осмелил да отиде, съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Космическата компания "Блу ориджин" на Джеф Безос официално обяви,

че актьорът Уилям Шатнър ще полети към космоса с мисията на компанията от Западен Тексас на 12 октомври.

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers . pic.twitter.com/xqI9nw1KX8

Шатнър, който е на 90 години, ще стане най-възрастният човек в космоса.

Той ще бъде един от пътниците на борда на капсула на "Блу ориджин" във втория полет с космически туристи на компанията. Двама от членовете на екипажа за клиенти на компанията, които си плащат пътуването.

Магнатът Безос бе на борда н първия полет с пътници на компанията си "Блу ориджин" през юли заедно с брат си и с най-възрастния и най-младия човек, летели до космоса досега.

Уилям Шатнър ще подобри рекорда за най-възрастният човек в космоса с шест години.

“I’ve heard about space for a long time now,” Shatner said in a news release. “I’m taking the opportunity to see it for myself. What a miracle.” https://t.co/hkmrBRgPDY