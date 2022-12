"Мръсната" Филенис и древният средиземноморски сексуален наръчник, който развълнува света

Ч есто наричана „автор на средиземноморската Кама Сутра“, малко се знае за Филенис от Самос, която вероятно е творила около 4 век пр.н.е. Тя е най-споменаваният автор в еротичния сексуален наръчник „Радостта от секса“, което е едно от малкото оцелели еротични произведения от древността.

„Филанис от Самос, дъщеря на Окимен, написа следните неща за онези, които искат... живот“, започва наръчникът.

Папирусът започва с кратък преамбюл, който представя авторите и целта на тяхната работа, а втората колона на папируса започва с ново заглавие на глава, съветвайки прелъстителите да пренебрегнат външния си вид.

„Относно съблазняването: Съответно прелъстителят трябва да бъде без украси и некъпан, така че да не изглежда на жената твърде загрижен за разглеждания въпрос“, се казва в ръководството.

Секс наръчникът е много практичен по природа, написан на прост и достъпен език, като дава приоритет на начините за по-лесно правене на любов. Няма еротична реторика или литературна измислица, а се описват систематично етапите на съблазняването – ласкателство, целувки и в крайна сметка полов акт.

Има голям сегмент за това как различните видове жени трябва да правят любов – дребничките, дръзките и красивите са разделени, а мъжете са инструктирани как да ги съблазнят. Големи части от този участък липсват, така че реконструкцията е малко сложна.

Интересното е, че Филенис, която е била елинска хетера, е била от типа жени, които са имали професионална техника. Така тя и други хетери или куртизанки били единствените, способни да инструктират мъжете как да съблазняват жените. Работата ѝ обхваща най-добрите сексуални пози, парфюми, козметика, средства за предизвикване на аборти и изкуството на целуването, наред с други.

Единственото споменаване на Филенис извън тази книга идва от друг запазен папирусен свитък, където тя развенчава мита около това, че е хетера. „Аз, Филенис, известна сред хората, почивам тук, след като живях дълго и до дълбока старост. Ти, който се намираш тук, не ми се подигравай, не се смей, не ме презирай. Не, кълна се в Зевс, в името на младите, почиващи под земята, не бях разпусната жена с мъжете, предлагана на когото и да било.“, се твърди, че е написала тя.

„Радостта от секса“ е била широко четена, макар и публично съдена в същото време. Това неодобрение очевидно произтича от факта, че жена е написала такова произведение, а не от неодобрение на самата тематика.

Това е мястото, където възниква конфликт – този на идентичността. Много учени смятат, че Филенис е родово елинско име, под което няколко души са написали и съставили този трактат и това вероятно са били мъже.

Начинът, по който е написан, намалява сложността на секса до това да се доставя удоволствие само на мъже, което не се различава от различни наръчници за секс, писани в историята, по целия свят.

Поетът Есхрион от Самос пък твърди, че атинският софист Поликрат е автор на сексуалното ръководство.

Това, което е особено интересно, като се има предвид, че и възможно Филенис да е параван за неизвестни мъжки автори, е, че гръцкото общество активно е практикувало гей любов. Възрастни мъже, както женени, така и неженени, са имали връзки с млади момчета, обикновено непълнолетни.

Това е така, защото в гръцкото общество сексуалното желание не се разглежда като маркер на пола – по-скоро това са ролите, поети от всеки участник в сексуалния акт. Това обикновено се разделя на активно проникване и пасивно проникване, или съответно доминиращи и подчинени роли. Доминиращата роля се свързва с мъжественост, по-висок социален статус и зряла възраст, докато пасивната позиция се свързва с женственост, по-нисък социален статус и младост.

Любовта между жени не е толкова добре документирана, въпреки че може да се каже, че етимологията на термина лесбийка, използван за хомосексуални жени, произхожда от остров Лесбос. Много любовни стихове са написани от Сафо, поетеса от този остров, която е оставила след себе си близо 12 000 реда поезия за любовта си към други жени. Има няколко други открити препратки, но като цяло любовта между жените не е толкова добре документирана.

