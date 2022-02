Прости ми отче, защото съгреших: Монахиня окраде католическо училище, за да залага в казино

М ери Маргарет Кройпер, пенсионирана монахиня, призна, че е нарушила обета си за бедност, открадвайки 835 000 долара от калифорнийското училище, в което работела, за да залага в казина.

80-годишната Кройпер ще лежи година и един ден в затвора за измами и пране на пари.

„Съгреших, наруших закона и нямам извинение“,

каза тя при произнасянето на присъдата ѝ в Лос Анджелис.

Повече от 10 години Кройпер присвоявала средства от уроци и дарения от католическото училище Сейт Джеймс, където била директор. След това тя инструктирала други служители в училището да „подправят и унищожат финансови данни“, за да прикрие престъплението си.

Парите, които според разследващи можели да покрият училищните такси на дузина ученици, били похарчени за посещения в казина и почивки за Кройпер и приятелите ѝ.

