Атоми, бомби, бежанци: какъв е животът на Нилс Бор

Н илс Бор е роден на 7 октомври 1885 г. в Копенхаген, Дания. Считан е за един от най-важните физици на 20 в.

This day in science: In 1885, Danish physicist Niels Bohr was born. Bohr was best known for his contributions to understanding atomic structure and quantum theory, as well as developing the Bohr model of the atom. #Physics #BohrModel #Atom pic.twitter.com/KK9fSm3wDh — CoreSciences (@coresciencesuk) 7 октомври 2019 г.

Семейството

Майка му е дъщеря на виден еврейски банкер, а баща му става професор по физиология в университета в Копенхаген и е номиниран два пъти за Нобелова награда.

Престижното отличие обаче отива при сина му, който никога не се е съмнявал, че ще тръгне по пътя на физиката и науката.

В личен план нещата също се подреждат добре за Нилс, който се жени през 1912 г. и има шестима синове, единият от които – Оге Бор, печели Нобеловата награда за физика през 1975 г.

Genius runs in the family! 🧠 Niels Bohr (left) – Theoretical physicist – along with his son, Aage Bohr (center) – Nuclear physicist – and his grandson Tomas Bohr (bottom) – Now a Professor at the Technical University of Denmark. #ScienceMemes pic.twitter.com/rNZ5A7G2eB — Omni Calculator (@OmniCalculator) 10 август 2019 г.

Нилс Бор не само прави световни научни открития, но и помага на следващите поколения, за да направят те своите. Той основава Института по теоретична физика в Копенхаген.

Модел на атома и Нобелова награда

Yesterday we doodled for physicist Niels Bohr, creator of the atom model with electrons orbiting a central nucleus. pic.twitter.com/baEXxv56 — Google Doodles (@GoogleDoodles) 8 октомври 2012 г.

Нилс създава Модела на Бор, който представлява квантова теория за строежа на водородния атом. През 1923 г. благодарение на своя модел на атома той успява да обясни периодичната система на елементите на Менделеев.

Born #OTD 1885: Niels Bohr: After Einstein, the greatest mind in physics of the 20th century. The father of atomic physics, his influence went far beyond scientific contributions. He was a godfather to an entire generation of brilliant physicists like Heisenberg and Pauli. pic.twitter.com/1AO0yUKw9I — Ash Jogalekar (@curiouswavefn) 7 октомври 2019 г.

През 1922 г. големият учен е удостоен с Нобелова награда за работата си.

Спор с Айнщайн

Двама от най-великите физици на 20 век спорят относно квантовата механика. Част от този спор са следните реплики:

Albert Einstein and Niels Bohr in Belgium, 1930. pic.twitter.com/X2yR2ayxQa — VintagePhotos (@NotableHistory) 19 октомври 2015 г.

Айнщайн: „Бог не играе на зарове“.

Бор: „Не казвай на Бог какво да прави“.

Помощ за бежанците

Бор усеща последствията от нацисткия режим почти веднага щом Хитлер идва на власт в Германия през 1933 г., тъй като няколко негови колеги там са от еврейски произход. Те губят работата си и остават без всякакви перспективи за бъдещето. Нилс използва връзките си с утвърдени фондации в Дания, за да изведе физиците от Германия. Те прекарват известно време в неговия институт, преди да получат постоянно убежище на друго място, най-често в САЩ.

Thanks @EFOMP_org for organising tours to the Niels Bohr Institute as part of #ECMP2018. Really interesting archives and great anecdotes! The Queen of England visited Bohr, his social status was so high that he was THE person to visit 😱 pic.twitter.com/WuOCgHFwaC — Emer Kenny (@EmerMEKenny) 24 август 2018 г.

Атомната бомба

В началото на 1943 г. Бор получава секретно съобщение от британския си колега Джеймс Чадуик, който го кани в Англия, за да работят по важна научна работа. Въпреки че писмото на Чадуик е формулирано неясно, Бор веднага разбира, че работата е свързана с разработването на атомна бомба. Все още убеден в невъзможността на подобен проект, Бор отговоря, че в окупирана Дания има по-голяма нужда от него.

През есента на същата година политическата ситуация в Дания се промени драматично след разрушаването на сътрудничеството на датското правителство с германските окупатори. След като е предупреден за предстоящия си арест, Бор бяга със семейството в Швеция.

В Стокхолм поканата се повтаря и Бор е доведен с военен самолет в Шотландия и след това и в Лондон. Само няколко дни по-късно към него се присъединява единият от синовете му.

След като се информира за проекта на Съюзниците, Бор веднага променя мнението си относно ефективността на задачата. Нилс се включва в работата, загрижен, че подобен проект може да се провежда в Германия. Датският физик участва няколко седмици в разработването на атомната бомба и внася значителен технически принос.

„Отворен свят“

Бор се опитва да убеди Чърчил и Рузвелт, че първата стъпка към избягването на следвоенна надпревара в ядреното оръжие би било да се информира съюзникът във войната, а именно Съветския съюз, за проекта. Бор не успява да ги убеди в своята гледна точка, а Чърчил дори подозира, че ученият шпионира за руснаците.

След войната той поддържа идеята си за „отворен свят“ между нациите и дори през 1950 г. пише отворено писмо до ООН.

Завръщане в Дания

На Бор му е позволено да се върне вкъщи едва след като атомната бомба е хвърлена върху Япония през август 1945 г. В Дания той е посрещнат като герой, някои вестници дори го посрещат с гордост като датчанина, който е изобретил атомната бомба. Той продължи да управлява и разширява своя институт.

В международен план той участва в създаването на ЦЕРН в Швейцария, както и на Северния институт за атомна физика (Nordita). Нилс Бор оставя след себе си ненадминато научно наследство, както и институт, който е един от водещите центрове за теоретична физика в света.

