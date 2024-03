Мистерията на единствената в света кафява панда е разгадана

З апознайте се с Qizai, той не само е напълно приятелски настроен, но е и доста мистериозен. Гигантската панда е един от само седемте кафяво-бели представители на вида, за които някога е докладвано и единственият в плен. Причината за това необичайно оцветяване отдавна убягваше на учените – но с помощта на генетиката мистерията сега изглежда е разгадана.

Екип от изследователи се зае да определи дали някакви разлики в ДНК на кафявите панди могат да обяснят техния необичаен цвят на козината. Като част от тази генетична детективска работа, те секвенираха геномите на 35 гигантски панди. Това включваше две кафяви панди (едната от които беше Qizai) и двете семейни тройки, към които принадлежаха, както и обикновени черно-бели панди.

При сравняване на получените последователности, екипът идентифицира това, което според тях е замесеният ген - Bace2. Този ген кодира ензим, който участва в раздробяването на амилоиден прекурсорен протеин - молекула, може би най-известна с ролята си при болестта на Алцхаймер.

Установено е, че кафявите панди имат две идентични копия на конкретен вариант на Bace2, като и в двете липсват 25 базови двойки (градивните елементи на ДНК, често просто представени с букви), което предполага, че може да играе роля в оцветяването на козината им.

Изследователите обаче не спират дотук. В търсене на потвърждение за своите открития, те също разгледаха ДНК на други 192 черно-бели панди, като анализът разкри, че никоя не е имала две копия на същата вариация в Bace2. Когато те създали мишки с мутацията, използвайки метод, наречен CRISPR-Cas9, получените екземпляри имали светла козина.

Но как тази мутация води до появата на кафяви панди като Qizai?

„Нашето проучване разкри, че тази мутация намалява броя и размера на меланозомите на космите при мишките и вероятно при кафявата панда, което допълнително води до хипопигментация“, пишат изследователите в статията си.

