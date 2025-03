„Мерил просто не успя да не се влюби в Мартин“: Повече за неочаквания им романс

М ерил Стрийп и Мартин Шорт може и да са държали феновете в неведение за връзката си, но Page Six научи, че двамата всъщност се срещат от повече от година.

Според източник романтиката между колегите от "Само убийства в сградата" била „напълно неочаквана“ и също така „изненадала и тях самите“.

„Мерил просто не успя да не се влюби в Мартин“, споделя вътрешен човек. „Той е истински джентълмен, кара я да се смее и е изпълнен с позитивизъм. Тя обожава да прекарва време с него.“

