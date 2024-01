Мерил Стрийп заподозряна в любовна афера с колега

М ерил Стрийп, която се раздели със съпруга си, скулптора Дон Гъмър, преди няколко години, беше заподозряна в любовна връзка с колегата си от сериала Only Murders in the Building Мартин Шорт. Двойката беше забелязана заедно на наградите "Златен глобус".

Твърди се, че отношенията на актьорите са започнали на снимачната площадка на третия сезон на детективската история, където в сюжета те са играли любовници. На „Златните глобуси“ Мерил и Мартин седяха на една маса един до друг и в компанията на колежката от сериала Селена Гомес.

Същата вечер Селена разговаряше с най-добрата си приятелката си Тейлър Суифт и после написа:

„Казах на Тейлър за двама мои приятели, които започнаха да излизат. Не че това засяга някого.“ Някои потребители предположиха, че е напълно възможно Гомес да е говорила за новия роман между Мерил Стрийп и Мартин Шорт.

73-годишният актьор коментира слуховете за връзка с Мерил Стрийп, като каза, че те са „просто много добри приятели“, съобщава TMZ. Но феновете смятат, че звездите просто не искат да рекламират връзката си.

Миналата есен стана известно, че 74-годишната Мерил Стрийп се е разделила със съпруга си Дон Гъмър през 2017 г. Бракът на актрисата и скулптора продължи почти 40 години. Двойката има четири вече пораснали деца и петима внуци. Мартин Шорт беше женен за канадската певица Нанси Долман в продължение на 30 години, която почина от рак през 2010 г. Двойката има три деца в брака си.