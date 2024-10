Марсоходът на НАСА пострада

М арсоходът на НАСА е претърпял "щети", докато е бродил по червената планета, според космическата агенция.

Марсоходът Curiosity изследва Марс от 2012 г. и изпраща важна информация за планетата, докато се търкаля около скалистия терен близо до кратера Гейл, където е кацнал.

Ашли Строуп, оперативен инженер в лабораторията за реактивни двигатели на НАСА, каза, че марсоходът "все още се движи добре, въпреки че е понесъл една от най-лошите си щети на Марс".

Бяха публикувани две изображения на колелото, направени от "ръчния обектив" на марсохода, което се намира в края на неговата роботизирана ръка.

Марсоходът има шест колела и изображенията са направени на дясното средно колело.

Снимките са били част от "периодичното проверяване на колелата от НАСА, за да видим как се движат на неравния терен", каза Строуп.

Няколко седмици по-рано Curiosity Rover за първи път засне снимка на Земята с една от луните на Марс.

"Това е Фобос, една от двете луни на Марс - и малката вечерна "звезда" вдясно от нея е Земята!"

POV: You're on Mars, looking up at the night sky and you notice... 🌜⭐️



That's Phobos, one of Mars' two moons – and the tiny evening "star" to its right is Earth! It's the first time I've captured them together in a photo. #ObserveTheMoon pic.twitter.com/VBXSO15AC6