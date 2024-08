Малък, мащабен и секретен: Запознайте се с най-търгувания бозайник в света

Д нешните бозайници се сблъскват с най-различни проблеми, за които техните далечни предци не са се притеснявали. Наред с двойната заплаха от загубата на местообитанията и изменението на климата действа и трети фактор: незаконната търговия с диви животни. Тя включва извеждането на животни от родните им места и експлоатацията им с цел парична печалба - като домашни любимци или като ценна част от тях. В случая с най-търгувания бозайник в света - панголина, реалността е доста екстремна.

(Във видеото може да научите повече за: Малък бозайник е първият изчезнал заради климата)

Най-търгуваният бозайник в света

Съществуват общо осем вида панголини, четири от които живеят в Азия и четири - в Африка. Тези животни се търгуват заради ноктите и люспите им, които се използват в традиционната медицина, както и за месо. Всичките осем вида са защитени от международни закони и забрани за търговия, за да се противодейства на това; въпреки това бракониерите и търговските групи са доста добри в това да превозват тези животни под радара.

