П евицата Майли Сайръс отрече слуховете, че е изневерила на актьора Лиъм Хемсуърт и това е станало причина за развода им, съобщиха световните агенции.

В Туитър Майли написа, че може да е всякаква, да танцува провокативно туърк, да пуши трева, но никога не е била лъжец и се е държала честно с другите. "Аз трябва да съм напълно прозрачна за феновете си, които обичам. И това, което не мога да приема е, че лъжа и че съм обвинявана в нещо, което не съм извършила!"

Майли и бившият й съпруг, австралийският актьор Лиъм Хемсуърт, имаха доста бурна връзка преди и след брака си, белязана от раздели и сдобрявания.

"Когато си простихме с Лиъм, бях му вярна и честна с него. Мога да приема много неща, но не и това, че бракът ни е пропаднал заради моя изневяра", твърди певицата.

I can admit to a lot of things but I refuse to admit that my marriage ended because of cheating. Liam and I have been together for a decade. I’ve said it before & it remains true, I love Liam and always will.