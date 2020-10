Луиза Григорова погази популярно суеверие

Десет дни пълно щастие! До сега не съм знаела колко силно може да е значението на думите любов и щастие! Благодаря ти, Бран! Ти вече ме правиш по-добър човек ❤️ #newmom #sohappy #10days #babyboy #myson #mylife #myeverything

A post shared by Luiza Grigorova-Makariev (@luiza_grigorova_makariev) on Oct 7, 2020 at 10:30am PDT