Звезден бейби бум 2020: Известните българки в трепетно очакване

Как може да е толкова хубаво, а най-хубавото тепърва да предстои 🥰 😍 🥰 Вече мисля само за това и вълнението се засилва с всяка минута 🤩 Май по-скоро децата дават живот на нас! . . #pregnant #expecting #soon #momtobe #babyboy #excited #prescious #alive

A post shared by Luiza Grigorova-Makariev (@luiza_grigorova_makariev) on Aug 20, 2020 at 1:19am PDT