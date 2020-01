Лео Ди Каприо спаси живота на човек, паднал зад борда

Л еонардо Ди Каприо и неговите приятели са на правилното място в точното време, за да помогнат при спасяването на един човешки живот, пишат от сп. "Пийпъл".

В края на миналата година 45-годишният актьор, спечелил Оскар, е на почивка със свои приятели и неговата половинка - Камила Мороне, която е с 23 години по-млада от него.

На 30 декември компанията се намира на лодка в Карибско море, когато разбира, че има спешно повикване и се издирва мъж, който в пияно състояние е паднал зад борда на яхта.

