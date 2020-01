Лекарят, който излекува хиляди бебета със супа

И мето Ернст Моро вероятно днес не говори нищо на никого. Но за австрийските педиатри това име означава много.

Ернст Моро е педиатърът, който спасява хиляди бебета чрез метод, който все още се използва в медицината.

Bright Side публикуват историята на Ернст Моро, който е направил много за децата по целия свят, чрез въвеждане на прост метод в медицината за лечение на силна диария при кърмачетата.

Ернст Моро е роден в Любляна, Словения, която тогава е част от Австро-Унгарската империя, през 1874 г. Учи в университета в Грац, Австрия, а по-късно става професор по педиатрия в университета в Хайделберг , Германия.

Here is an excellent photograph of Austrian paediatrician Ernst Moro (of Moro reflex fame) holding a very good baby, taken in 1904 pic.twitter.com/Eia9qB3rAC