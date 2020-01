Учени откриха, че човешкото тяло става все по-студено

В училище всеки един от нас е учил, че средната телесна температура на човека е 37° C.

Учени обаче установиха, че тази цифра намалява с около 0,03 градуса всяко десетилетие и към момента е около 36,7° C.

Normal body temperatures are a fraction of a degree colder than they were in the nineteenth century. https://t.co/ioguAblnVa