Кулинарна драма във Франция: Спортисти алармират за недостиг на яйца в олимпийското село

Н яколко спортисти са се оплакали от недостиг на храна в олимпийското село в Париж.

Според френския вестник L'Équipe състезателите са заявили, че количеството на яйцата е недостатъчно за всички и поради тази причина не могат да закусват качествено.

Официалният партньор за кетъринг на олимпийското село, Sodexo Live!, потвърди „много голямото търсене“ на някои продукти и заяви, че „обемите ще бъдат увеличени“, за да „задоволят нуждите на спортистите“.

По време на Олимпийските и Параолимпийските игри в Олимпийското село ще бъдат сервирани приблизително 13 милиона ястия - по 40 000 на ден.

„Беше поискано да се преразгледат в посока нагоре първоначално планираните количества, които групата ще може да задоволи“, потвърди говорител на хранителната верига, която отговаря за доставките на пресни продукти за олимпийското село.

Изхранването на 15 000 международни спортисти от 208 територии и държави е огромна задача.

По време на двата 15-дневни периода на Олимпийските и Параолимпийските игри ще бъдат сервирани повече от 13 милиона ястия - количеството, което се равнява на храната, осигурена на 10 световни първенства по футбол.

