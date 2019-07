Б ебето на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл ще бъде кръстено днес (6 юли), като редица обичаи ще бъдат нарушени, съобщава Би Би Си.

Арчи Харисън Маунтбатън-Уиндзор няма да бъде показан пред публика, както става обикновено с кралските бебета в деня на кръщенето им. Церемонията ще е частна, като дори няма да бъдат обявени имената на кръстниците на бебето.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ПЪРВИТЕ СНИМКИ НА АРЧИ

Кръщенето не е нещо, което кралско бебе може да избегне. Кралицата на Великобритания се явява Защитниk на вярата и Върховен управител на Църквата на Англия, което означава, че децата в семейството биват кръщавани скоро след раждането им.

Децата на принц Уилям бяха кръстени: Джордж на 3 месеца, Шарлот едва на 9 седмици и Луи на 11 седмици. Арчи ще е точно на 2 месеца, когато бъде кръстен.

От всички тях, Джордж беше единственият престолонаследник, който не беше кръстен в Бъкингамския дворец. Родителите му принц Уилям и Кейт Мидълтън избраха по-малка църква и по-скромна церемония в двореца Сейнт Джеймс през 2013 г.

Традицията, която ще бъде спазена е Арчи да бъде повит в същата дреха от набрана дантела, в която бяха кръстени братовчедите му. Досега дрехата с кремав цвят е послужила за кръщенето на Джордж, Шарлот и Луи, както и за дъщерите на Зара и Майк Тиндал Мия и Лена. Дрехата е нова, копие на традиционната, използвана за кралски кръщенета, като досега е служила за тези церемонии в последните 11 години.

Оригиналната бебешка роба е произведена през далечната 1841 г. и е послужила за кръщенетата на десетки кралски бебета. За последно тя беше използвана през 2004 г., но беше преценено, че е прекалено крехка и кралицата разпореди да бъде запазена, като се изработи копие.

Във Великобритания бебетата имат по трима кръстници. Кралските бебета обикновено имат повече. Трите деца на Уилям и Кейт имаха съответно: Джордж, седем кръстници, Шарлот пет кръстници и Луи шест кръстници.

