300% смъртност: Хирургът, убил трима по време на една операция

П рез XIX в. шотландският хирург Робърт Листън се прочува с операция, която води до изумителна смъртност от 300%, като губи пациента си от инфекция, ампутира по невнимание пръстите на асистента си, който също умира от инфекция, и порязва зрител на интервенцията, който умира от сърдечен удар.

Но нека първо ви разкажем кой е Робърт Листън

Листън има двойствена репутация сред колегите си по медицина; известен е като опитен хирург и противоречива личност, което отчасти се дължи на силните му убеждения и дълбоката му грижа за пациентите. Имал е силно развито чувство за благоприличие и не се е страхувал да се скара на колегите си хирурзи и учители - и дори да влезе във физически сблъсък - ако е подозирал, че са се държали непристойно.

Д-р Листън не само мие ръцете си, но и медицинските си инструменти между операциите. Тези малки усилия за постигане на по-чиста хирургична среда несъмнено са спасили живота на много от пациентите му.

Другият фактор, който допринесъл за славата му и повод за голяма гордост за д-р Листън: Бързина.

Д-р Листън се славел с невероятната си бързина и можел да ампутира крак само за две минути и половина. Когато ви предстои операция в будно състояние и в съзнание, искате хирург, който ще я извърши бързо. Хората, привлечени от тази репутация, седели в чакалнята му с дни, надявайки се да бъдат прегледани.

In the 1800s, Scottish surgeon Robert Liston became infamous for a surgery that led to an astonishing 300% mortality rate. He amputated a patient's leg in under 2.5 minutes, operating so swiftly that he inadvertently amputated his assistant's fingers and slashed a spectator's… pic.twitter.com/6Tgw51QJvC

Д-р Листън бил не само бърз, но и шоумен. Много от операциите по онова време се извършвали в операционна зала - помещение в болница или университет, където зрителите можели да наблюдават. Преди операцията д-р Листън казвал на публиката: "Чакайте ме, господа, чакайте ме!", за да изпробва легендарната си бързина.

В по-голямата си част скоростта му помагала на пациентите да оцелеят. За съжаление, в други случаи тя се оказвала драматична.

По време на една ампутация на крак той случайно кастрира пациент в бързината си да отстрани крайника.

Друга злополука е още по-страшна.

В онзи съдбовен ден д-р Листън извършва друга ампутация на крак. Докато се движел със светкавична скорост, той случайно отрязал пръстите на асистента, който придържал пациента. След това, когато вдигнал отново ножа си, прерязал през палтото зрител на интервенцията.

Зрителят паднал и умрял от уплаха. Въпреки че асистентът и пациентът оцелели след незабавната процедура, скоро след това те починали от инфекция. Така, въпреки успехите на д-р Листън, той се превръща в единствения хирург в познатата ни история, който има 300% смъртност от една операция.

