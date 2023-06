"Крадец, измамник и пияница“: Ключови откъси от свидетелските показания на принц Хари

П ринц Хари се изправи пред кръстосан разпит във Върховния съд по делото си срещу Mirror Group Newspapers (MGN). Той смята, че журналистите от Daily Mirror, Sunday Mirror и The People са се възползвали от пропуск в сигурността му, за да получат достъп до гласовата му поща и да чуят съобщения, оставени от приятели и семейство.

При влизането му в свидетелската скамейка бяха публикувани 55 страници показания на Хари, в които подробно се описват моментите, в които според него журналистите от издателството са използвали незаконни методи за събиране на информация, за да създадат истории за него, включително и телефонно хакерство. MGN отрича да е извършвал телефонни хакерски атаки по това дело.

"Prince Harry leaving the High Court after a very gruelling day of cross-examination. Hours on the witness stand."



For taking on the media, is Prince Harry the people's prince? pic.twitter.com/karTk35a47 — Farrukh (@implausibleblog) June 6, 2023

Ето някои ключови откъси от показанията му, които ще бъдат оспорени в съда от адвокати.

"Крадец, измамник, непълнолетен пияница. От моя опит като член на кралското семейство всеки от нас бива вкаран в определена роля от таблоидната преса.“

"Започваш като празно платно, докато те разберат какъв човек си и какви проблеми и изкушения може да имаш.“

"След това започват да ви насочват към изиграването на ролята или ролите, които ги устройват най-добре и които продават възможно най-много вестници, особено ако сте "резервен" на "наследника".

"Тогава вие сте или "принцът плейбой", или "неудачникът", или "отпадналият от училище", или, в моя случай, "крадецът", "измамникът", "непълнолетният пияница", "безотговорният наркоман", списъкът продължава."

"Като тийнейджър и в началото на 20-те години на миналия век в крайна сметка се чувствах така, сякаш съм играл по много от заглавията и стереотипите, главно защото си мислех, че щом печатат тези глупости за мен и хората им вярват, може и аз да "извърша престъплението".

"Това беше една спирала надолу, в която таблоидите постоянно се опитваха да ме подтикнат да направя нещо глупаво, което щеше да се превърне в добра история и да продаде много вестници.“

Prince Harry is set to become the first high-ranking British royal to appear in the witness box since 1891.



He is suing the publisher of the Daily Mirror and is expected to give evidence and face cross-examination over three days. https://t.co/c5aZErlS6S — The Washington Post (@washingtonpost) June 5, 2023

Обтегнати отношения

Принц Хари казва, че журналистите са се натъкнали на информация за полетите на бившата му приятелка Челси Дейви до Обединеното кралство, за да го види. Двойката поддържаше връзка от разстояние в продължение на шест години от 2004 г. насам.

"Влязох в залата за пристигащи [на летището] с бейзболна шапка и веднага забелязах петима отделни папараци, които седяха на пейките с фотоапарати в чантите, ръцете им бяха в раниците и всички останали ме гледаха", разказва принцът. "Спомням си, че някой ме снимаше с една от онези малки камери между краката си. Спомням си, че си мислех как, по дяволите, са знаели, че ще бъда там, но сега е очевидно.“

"Моята охрана и аз просто не можехме да разберем дали те посягат към фотоапарата или вадят някакво оръжие".

Той добавя: "Винаги съм смятал, че таблоидите искат да съм свободен, тъй като съм им много по-интересен и продавам повече вестници. Винаги, когато влизах във връзка, те много искаха да съобщят подробностите, но след това много бързо се опитваха да я развалят, като я натоварваха максимално и създаваха възможно най-голямо недоверие. Изкривената цел се преследва и до днес, въпреки че вече съм женен."

Заплаха от страна на обществеността

"Таблоидите редовно публикуваха статии за мен, които често бяха неверни, но примесени с малко истина. Това създаде алтернативна и изкривена версия за мен пред широката общественост - хората, на които трябваше да служа и с които трябваше да общувам като член на кралското семейство - до такава степен, че всеки един от хилядите хора, които срещах или с които ме запознаваха във всеки един ден, можеше лесно да си каже: "Знаеш ли какво, ти си идиот. Прочетох всички истории за теб и сега ще те зарежа".

Prince Harry will take to the witness stand Tuesday as his years-long battle against Britain’s tabloid media reaches its most dramatic stage so far https://t.co/SvPAiodUpz — CNN (@CNN) June 6, 2023

Огромна параноя

Принц Хари разказва, че кралските помощници са му дали първия телефон, когато е отишъл в "Итън Колидж", училище-интернат в Уиндзор - и той е станал изключително важен за ежедневието му.

"Тъй като бях много ангажиран с различни ангажименти, постоянно оставях и получавах гласови съобщения, тъй като текстовите съобщения тогава бяха много по-малко разпространени", казва той.

"Това беше основното ми средство за комуникация със семейството ми... тогавашната ми приятелка, приятелите ми, членовете на кралското семейство и тези, с които работех.“

"Гласовите ми съобщения съдържаха невероятно лична информация за моите взаимоотношения, оперативната ми сигурност и тази на семейството ми, а в по-късните години и за работата ми както в армията, така и като висш член на кралското семейство."

Той казва, че знаейки, че журналистите от MGN са подслушвали гласовите съобщения, предполага, че са могли да чуят "всичко и всички". Това е създало огромен стрес, породило е опасения за сигурността и е породило "огромна параноя" и подозрителност в отношенията му, казва той.

"Чувствах, че не мога да се доверя на никого, което беше ужасно усещане за мен, особено на такава млада възраст."

BREAKING: Prince Harry witness statement: Duke blames tabloids for 'inciting hatred' - and casting him as a 'thicko' and a 'playboy' https://t.co/4dTWSzZ1XA — Sky News (@SkyNews) June 6, 2023

Слухове за Джеймс Хюит

Принц Хари казва, че много вестници са съобщили за слух, че биологичният му баща е Джеймс Хюит - мъж, с когото майка му е имала връзка след раждането му. По онова време той казва, че не е бил наясно с хронологията. На 18-годишна възраст и след като е загубил майка си шест години по-рано, той казва, че подобни истории са били "болезнени, подли и жестоки".

"Винаги съм се съмнявал в мотивите. Дали вестниците искаха да внесат съмнение в съзнанието на обществеността, за да бъда отстранен от кралското семейство?"

Бърел е „двуличен гадняр“

През 2003 г. статия на The People описва подробно разногласията между принц Хари и брат му, принц Уилям, относно потенциална среща с бившия прислужник на майка им, Пол Бърел. В него се казва, че двойката е изпитвала силни чувства към недискретността на г-н Бърел, след като той продал вещи на майка им и провел интервюта за нея.

"Твърдо вярвахме, че тя би очаквала известно уединение в смъртта си, особено от човек, на когото е имала доверие", казва той.

Уилям е искал да си уреди среща с него - Хари е бил твърдо против, тъй като е бил взел решение за г-н Бъръл.

В статията се казва, че той го е смятал за "двуличен гадняр" - фраза, която според него може да е взета от съобщение в гласовата поща.

Правителството е на "дъното“

Нарушавайки конвенцията, че кралските особи никога не се намесват в политиката, принц Хари напада в изявлението си правителството на Риши Сунак.

"Нашата страна се оценява в световен мащаб по състоянието на нашата преса и нашето правителство - и двете според мен са на дъното."

"Демокрацията се проваля, когато пресата не успява да контролира и да държи правителството отговорно, а вместо това избира да си легне с него, за да може да гарантира статуквото."

"Кървави пръсти“

Принц Хари заявява, че е решен да доведе това дело докрай, защото е убеден, че за незаконното събиране на информация са знаели тези, които са били на върха.

"Фактът, че не само журналистите са извършвали незаконната дейност, но и управляващите, които са си затваряли очите за нея, за да гарантират, че тя ще продължи безпрепятствено - и които след това са се опитали да я прикрият, когато играта е приключила - е ужасяващ.“

"Фактът, че всички те са се обединили, за да се защитават взаимно, е най-тревожната част от всичко, особено като се има предвид, че те са корабът-майка на онлайн троленето.“

"Троловете реагират и се мобилизират на историите, които създават. В резултат на това са загинали хора и те ще продължат да се самоубиват, когато не виждат друг изход.“

"Колко още кръв ще изцапа пръстите им за писане, преди някой да успее да сложи край на тази лудост", заявява още Хари.