"Корейска възраст": Как в Сеул се събудиха по-млади

П овече от 51 млн. души в Южна Корея се събудиха и се оказаха с година или две по-млади - поне според закона.

Съгласно законодателството, което влезе в сила в сряда, "всички съдебни и административни области" в източноазиатската страна ще приемат системата за "международна възраст", използвана в по-голямата част от света, с което се слага край на дългогодишните дебати за проблемите, причинени от често използваните доскоро "корейска възраст" и "календарна възраст".

Стандартизирането на възрастта ще "намали различните социални обърквания и спорове", заяви Ли Уан-кю, министър на правителственото законодателство, на брифинг в понеделник.

Законът, приет от южнокорейския парламент през декември миналата година, се очаква също така да "намали значително социалните разходи, които са били ненужни поради смесеното използване на възрастовите стандарти", каза Ли, като добави, че това е било основно обещание на президента Юн Сук-йол, който встъпи в длъжност през май миналата година.

Три системи

More than 51 million people in South Korea awoke on Wednesday to find themselves a year or two younger – at least, according to the law. https://t.co/k8dSOdTT1U