Коя е вековната тайна за дълголетие

В ековната тайна за здраве и дълголетие често се свежда до начина на живот и всекидневните навици.

За никого не е тайна, че при хората, които се хранят балансирано, се наблюдава тенденция към по-здрав и дълъг живот.

Според международни експерти и учени, здравето и дълголетието могат да се сведат до нещо толкова просто, колкото е отпиването на ободряваща топла напитка, и по-конкретно чай с джинджифил, пише "Дейли експрес".

How to live longer: Ginger tea may hold anti-cancer properties to help boost longevity https://t.co/m02KdX56Cq pic.twitter.com/oPdyPtWSMC