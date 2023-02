Лили Пар - най-великата футболистка в историята

Т я е момиче от работническата класа в Ланкашир, което се превръща в международно признат спортен талант. Обявена за вундеркинд на терена, тя се противопоставя на конвенциите както в личния, така и в професионалния си живот. Запознайте се с Лили Пар - жената, която помогна да се промени представата за футбола.

Родена през 1905 г. в град Сейнт Хелънс, Ланкашир, Лили Пар от ранна възраст предизвиква ролите на половете. С насърчението на братята си тя започва да усъвършенства уменията си по футбол и ръгби на пустеещото игрище в близост до дома си и до тринадесетгодишна възраст развива сериозно силен ляв крак.

На следващата година започва да играе за местния отбор St Helens Ladies. В мач срещу "Дик, Керъл Лейдис" - отбор, представляващ фабрика за боеприпаси в Престън, Пар привлича вниманието на мениджъра им Алфред Франкланд. Впечатлен от височината ѝ и от забележителните ѝ умения на терена, Франкланд предлага на Пар място в отбора, както и работа във фабриката. През първия си сезон тя вкарва 43 гола.

Пар се оказва страшен противник с репутацията на страховит нападател. Както по-късно казва един от съотборниците ѝ: "Тя риташе като муле. Беше единственият човек, когото познавах, който можеше да вдигне такава топка, старата тежка кожена топка, от лявото крило към мен отдясно и почти да ме нокаутира със силата на удара. Местен вестник пише, че "вероятно няма по-голямо футболно чудо в цялата страна".

Връх в кариерата ѝ е мачът на Боксинг дей през 1920 г., когато над 53 000 зрители идват да гледат играта на "Дик, Кер" на "Гудисън Парк" в Евертън. Няколко хиляди разочаровани фенове остават навън. Това е най-голямата тълпа, която някога се е събирала, за да гледа женски футбол - рекорд, който остава ненадминат до Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. почти век по-късно. Те не само победиха "Сейнт Хелънс Лейди" с 4:0, но и събраха зашеметяващите 3115 паунда за Фонда за помощ на безработни бивши военнослужещи в Ливърпул, които в днешни пари струват над половин милион.

Политика на терена

Популярността на женския футбол нараства на фона на големи социални вълнения. През март 1921 г. на миньорите са намалени заплатите поради приватизацията на въглищните мини след войната. Тези, които отказват да приемат това, са блокирани на работните си места и са принудени да останат без заплата в продължение на месеци. Тъй като много от дамите на Дик и Кер произхождат от работническата класа, те решават да съберат големи суми пари в подкрепа на миньорите, като играят благотворителни мачове в силно засегнати индустриални градове като Кардиф и Суонзи.

⚽️ It’s 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝



🗣 Despite myths, supporters have loved and enjoyed women’s football for over 100 years.

3️⃣ This year, on the third-ever, Women’s Football Weekend we highlight Lilly Parr and her partner. #WomensFootballWeekend pic.twitter.com/lV1AOb6NLh