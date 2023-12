„Книга на елените“: Откриха изгубен манастир, свързан с най-стария шотландски текст

С лед повече от десетилетие разкопки в търсене на местонахождението на "Книгата на елените” археолозите откриха мястото, където са написани анотациите от 10-ти век. Това е най-ранният оцелял текст на шотландски галски език, съобщава Ancient Origins.

През 2018 г. екип от археолози са започнали работа по нов проект в близост до Абърдийншър в Шотландия. По време на разкопките, те открили огнище, дървени въглища и керамика. По това време експертите са използвали въглеродно датиране, за да заключат, че мястото е било използвано между 1147 и 1260 г., по време на средновековния монашески период. Междувременно дупките от камък и стълбове предполагали, че някога на мястото е имало кръгла сграда.

The Book of Deer, the oldest surviving Scottish manuscript that contains Gaelic Writing, described as “one of the principal antiquities of Celtic Scotland” it was written in a long lost monastery in Aberdeenshire that Archaeologist say, has just been Discovered

