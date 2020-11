Метровлак в Холандия спря върху опашката на кит

В лак от метро в Нидерландия дерайлира, проби защитните бариери и спря на върха на скулптура на опашка на кит.

Влакът преминал покрай спирка в покрайнините на Ротердам около 00:30 в понеделник сутринта. Не е ясно какво е причинило инцидента.

Два от вагоните на метрото са спрели върху скулптурата и така остават на десетина метра височина над улицата и водата наоколо.

Няма съобщения за ранени, въпреки че влакът е претърпял големи щети.

Шофьорът на метрото е успял сам да излезе от влака и е бил откаран в болница като предпазна мярка, според говорител на транспортната компания в Ротердам.

It wasn't done on porpoise https://t.co/0us0uchKdn