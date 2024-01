В "гола" рокля: Кейт Мос отпразнува 50-ия си рожден ден в Париж

И коната на стила и символ на 90-те години Кейт Мос отпразнува рождения си ден в Париж, където отлетя с приятели и семейство няколко дни преди важната дата. Програмата на компанията включваше много празнични събития, а всичко завърши с частно парти в модния хотел „Риц“.

Kate Moss celebrates 50th with an intimate birthday meal in Paris pic.twitter.com/tOCsuj78Cy