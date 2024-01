"Джентълмените предпочитат блондинки": Кейт Мос повтори легендарен образ на Мерилин Монро

П очти всяка холивудска красавица поне веднъж в живота си се опитвала да повтори образа на легендарната Мерилин Монро. Може би едно от най-успешните превъплъщения е това на супермодела Кейт Мос. Тя участва в снимки за козметична марка на гримьорката Шарлот Тилбъри.

На кадрите 50-годишната Кейт се появи в образа на Монро от филма „Джентълмените предпочитат блондинки“. Гледайки фотосесията на Мос, неволно си спомняте самата сцена, в която Мерилин пее, че най-добрият приятел на момичето са диамантите.

"Много се забавлявахме да се обличаме на снимачната площадка; всъщност въплътихме холивудски икони от миналото и настоящето“, каза моделът пред репортери.

Kate Moss recreates Marilyn Monroe's famous Diamonds Are a Girl's Best Friend look as she stuns in glamorous new Charlotte Tilbury campaign after her 50th birthday https://t.co/sCYLDI0ejB pic.twitter.com/bTuYxb30J0