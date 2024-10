Кание Уест е наел частни детективи, които да разследват съпругата му и Кардашиян

К ание Уест е съден от бивш служител, който твърди, че е бил нает да помага за шпионирането на Кардашиян, съпругата на рапъра Бианка Цензори и други предполагаеми незаконни искания.

В жалба, подадена в Лос Анджелис, мъж от Мичиган, идентифициран само като Джон Доу, твърди, че е бил нает от Уест като заместник-директор на кампанията около декември 2022 г.

Той обаче твърди, че след това ролята му е преминала в директор по разузнаването, което уж изисквало от Доу да провежда „различни разследвания“ на адвокати, хора, които са съдили Уест - и негови близки.

Kanye West hired ‘fixer’ to investigate Kardashians and private eyes to follow Bianca Censori: lawsuit https://t.co/b16n7WC3fR pic.twitter.com/A36nAyaEPz — Page Six (@PageSix) October 10, 2024

„Джон Доу също така е бил натоварен от Кание да разследва семейство Кардашиян и предполагаемите различни криминални връзки, които Йе смята, че имат с престъпни предприятия, включително предполагаем трафик на хора с цел сексуална експлоатация“, се твърди в жалбата.

Доу е трябвало да „наеме частни детективи, които да следят и съпругата му Бианка Цензори, когато тя е пътувала сама, за да посети семейството си в Австралия“, без знанието или съгласието на модела, се твърди още в иска.

Кание Уест и Цензори сключиха брак на тайна церемония през декември 2022 г.

По-рано тази седмица се появиха слухове, че двамата вървят към развод, но след това двойката беше видяна на шопинг в Токио, развенчавайки всякакви слухове за раздяла.

Kanye West Allegedly Hired Fixer to Investigate Kardashians and P.I. to 'Tail' Bianca Censori: Complaint https://t.co/BA6795U0U1 — People (@people) October 10, 2024

Ким Кардашиян, от своя страна, беше омъжена за Уест от 2014 г. до финализирането на развода им през ноември 2022 г. Двамата имат общо четири деца: Освен твърденията за Кардашиян и Цензори обаче Доу прави и бомбастично твърдение за основателя на Yeezy, който уж бил пристрастен към азотен оксид.

В жалбата се твърди, че през май 2024 г., приблизително по времето, когато Уест се сдобива с „фиксирани и постоянни“ титаниеви зъби на стойност 850 000 долара, той уж започва да употребява азотен оксид, което предизвиква „хаотично поведение“.

Твърдението повтаря това, което бившият шеф на персонала на Уест Майло Янопулос твърди през август чрез X.

Тогава той каза, че зъболекарят Томас Конъли е пристрастил рапъра към химическото съединение, известно още като смехотворен газ.

Представител на зъболекаря заяви в отговор пред TMZ, че твърденията са „не само фактически неверни, но и умишлено подвеждащи“.

По-късно същия месец обаче Янопулос публикува текстове от групов чат с Уест и Конъли, в които зъболекарят изглежда се съгласява да донесе азотен оксид на музикалната звезда в Шато Мармон.

Kanye West 'hired fixer to follow Bianca Censori' and 'investigate the Kardashians' - new lawsuit claims https://t.co/iU7DW4BAqh — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 10, 2024

Работата на Доу е спряна, след като той е научил за предполагаемото насилие, извършвано в академията на Уест „Донда“, информирал е други членове на ръководството на Yeezy за твърденията и се твърди, че е бил тормозен за това.

Бившият директор на разузнаването твърди, че рапърът му се е обадил скоро след това и уж е крещял: „'You're f-king dead to me“ и е пускал „страховити гласове, които са заплашвали да навредят на Доу“, според иска.

„Стресът и травмата, причинени от заплахите, враждебната работна среда и излагането на ищеца на незаконни и неетични дейности, сериозно повлияха на психичното му здраве и емоционалното му благополучие“, се твърди в жалбата.

„Ищецът е преживял пристъпи на паника, безпокойство и тежък емоционален стрес, което го е накарало да потърси медицинско лечение и е бил настанен в заведение, за да се справи с влошеното си психично здраве.“

Доу съди за отмъщение, небрежно и умишлено причиняване на емоционален стрес и множество нарушения на трудовия кодекс. Той твърди, че му се дължат заплати за периоди, през които е работил на пълен работен ден без възнаграждение.

