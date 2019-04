В ъв Вселената съществуват редица галактики, обагрени в цветове, които въображението ни не може да побере.

Дори и тук, на Земята, светът ни е пълен с впечатляващи нюанси.

И въпреки това си представяме Вселената като смесица между тъмносиньо, тюркоазено, черно и лилаво с бели и черни точици… или поне така я изобразяваме върху чаши, калъфи за телефони, раници, тениски и други предмети от ежедневието.

Но наистина ли Вселената е в тези цветове? Оказва се, че когато светлината и цветовете из галактиките се срещнат, формират един доста непредвидим за човешкото въображение цвят.

Кога се раждат звездите?

В проучване от 2001 г. астрономи от Университета Джон Хопкингс събират спектрални анализи от млади галактики, за да изследват раждането на звездите.

С помощта на спектралните анализи на над 200 000 различни галактики учените успяват да стигнат до заключението, че повечето звезди са се формирали преди около 5 млрд. години.

Цялата тази информация обаче се оказва важна и за отговора на още един въпрос, а именно:

Какъв цвят е Вселената?

Събирайки всички спектрални данни и смесвайки ги, екипът успява да достигне до цвят, видим за човешкото око, който съществува в стандартните компютърни програми за обработка на изображения.

В компютърните програми Хекс кодът на цвета е #FFF8E7, а за човешкото око това е меко бежово.

