Как 12-годишно момче превърна ванилията в световна подправка

И сторията на ванилията, както и при повечето международни култури, кръстосва световния атлас. Но ванилията не произхожда от Мадагаскар, въпреки сегашното глобално господство на страната в търговията с нея. Вместо това, историята й започнала в джунглите на Мексико и Централна Америка, където дълга, ветровита лоза еволюирала, за да развие онзи отличителен, всепроникващ аромат, който вече всички ние познаваме така добре.

Това, което може би е най-завладяващо в историята на ванилията, е фактът, че индустрията за милиарди долари, в която се е превърнала съществува благодарение на 12-годишно поробено момче, живяло преди 180 години на отдалечен остров в Индийския океан. Но орхидеята, чиито плодове във формата на шушулка съдържат сладката ванилова есенция, предприела диво пътуване, за да стигне до там от Мексико, където местното население Тотонак, заселило се около 600 г. сл. н. е. на атлантическото крайбрежие на Мексико, първо открило завладяващия аромат.

„Тотонаците събирали шушулките от дивата природа, но не са имали организирана система за култивиране“, каза Ребека Менчака Гарсия, която ръководи градината и лабораторията за орхидеи в Центъра за тропически изследвания на университета Веракрузана в Мексико. „Ванилията е била толкова оскъдна и ценна, че ацтеките я поискали като данък, след като завладели цивилизацията Тотонак в края на 1400 г.“.

Ацтеките използвали ванилия, за да овкусят xocoatl - напитката, която приготвяли от какао и други подправки, но дори и тогава тя била пазена за благородници или специални поводи. Това била същата тази ценна напитка, която император Моктезума Шокойоцин предложил на Ернан Кортес и неговата група испанци, когато пристигнали в столицата му Теночтитлан през 1519 г.

През първите десетилетия на завоевания испанците пренесли десетки плодове, зеленчуци и други култури – включително ванилията – през Атлантическия океан, за да бъдат култивирани у дома. Историците наричат това пренасяне на храни и стоки „Колумбийската борса“.

„Ванилията и какаото винаги са пътували заедно“, каза експертът по орхидеи Адам Каренманс, професор в университета на Коста Рика и директор на ботаническата градина Ланкестър - водещ изследователски център за орхидеи, базиран в Коста Рика. Европейците харесали кремообразната напитка и тя започнала да се разпространява, навлизайки във Франция от Испания в началото на 1600 г. след брака между Луи XIII и Анна Австрийска, дъщеря на испанския крал.

След като прекосила Атлантика, ванилията скоро поела по собствен път. Към края на нейното управление, през 1602 г., лекарят на кралица Елизабет започнал да добавя подправката в храната й, тъй като тя вярвала, че е мощен афродизиак, пише Роза Абреу-Юнкел във Vanilla: A Global History. От другата страна на Ламанша могъщата мадам дьо Помпадур добавила ванилия към диетата си, когато се опитала да примами обратно своя любовник, френския крал Луи XV, около 1750 г.

