Изкуственият интелект успешно диагностицира аутизъм при деца

С истема с изкуствен интелект (ИИ) може да диагностицира рано деца с аутизъм, съобщи ЮПИ, позовавайки се изследване, което предстои да бъде представено на годишната среща на Радиологичното дружество на Северна Америка в Чикаго.

A new AI system achieves 98. 5% accuracy in diagnosing autism in children using specialized MRIs of the brain. The system analyzes diffusion tensor MRI (DT-MRI) scans to detect abnormal connections in... #AI #MachineLearning #ArtificialIntelligence #Autism https://t.co/TxCaspKg3E