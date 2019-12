36 години любов: Илиана Раева сподели много специална снимка

Днес имаме още един специален празник в семейството✨ Днес се навършват 36 години от сватбата ни с Наско!🥂 Пожелавам си още дълго заедно да танцуваме танца на Любовта и Живота!🌈 Обичам те, мое прекрасно момче!♥️

A post shared by ilianaRAeva (@ilianaraeva63) on Dec 11, 2019 at 12:20am PST