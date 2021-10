Нов трейлър на "House of Gucci": Лейди Гага се превръща в италиански мафиот

П редставиха нов трейлър на филма на Ридли Скот "House of Gucci", с участието на носителката на "Оскар" и музикална икона Лейди Гага в ролята на Патриция Реджани - отмъстителната бивша съпруга на Маурицио Гучи.

В 2-минутното видео чуваме сладкия италиански акцент на Лейди Гага, която - в ролята на Патриция - бива представена на семейство Гучи.

Под звуците на хита от 80-те "Sweet Dream" виждаме повече от историята, вдъхновена от истинските събития в семейство Гучи - една от най-добрите световни модни марки, а Лейди Гага пали цигари, пие мартини и замисля своето отмъщение.

В средата на трейлъра Лейди Гага е вече истински италиански мафиот!

Снимките към филма започнаха през февруари 2021 г. в Италия. Лентата е снимана из Гресоне Сен Жан и Гресоне Ла Трините, както и Флоренция, Комо и Милано.

"Домът на Gucci" е биографичен, криминален киноразказ, базирана на книгата "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" (2001 г.) на Сара Гей Фордън.

Освен Лейди Гага, сред главните роли виждаме и Адам Драйвър, Ал Пачино, Джаред Лето, Джереми Айрънс, Салма Хайек.

Очаква се премиерата на филма да бъде на 24 ноември 2021 г. А в България лентата се очаква на 26 ноември в кината.

Първи постери на героите в "Домът на Gucci", вижте Лейди Гага като Патриция Реджани