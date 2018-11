Носител на "Оскар“, сравняван с Уолт Дисни, японският автор на комикси, режисьор и аниматор Хаяо Миязаки преобразува суровата реалност в анимация, която те докосва със своята красота и искреност.

"Публиката може да се припознае във всеки един от филмите му - казва пред BBC аниматорът Хелън Маккарти. Анимациите му са многопластови - продължава тя, - така че децата да могат да им наслаждават, но и по-възрастните могат да открият смисъл в тях. И, най-вече, филмите на Миязаки са неповторима форма на изкуство“.

Японският аниматор прави режисьорския си дебют през 1979 година, през 1985 създава "Studio Ghibli", а международна популярност печели през 1997 г., когато бял екран вижда "Принцеса Мононоке“. Историята е фокусирана върху борбата между духовете на природата, които живеят в гората и хората, които я експлоатират, за да задоволят икономическите си потребности.

И така, природата като главен герой или любовта към нея, остават основен белег в повечето от филмите на Миязаки.

Пацифист, природозащитник, феминист, Хаяо Миязаки прехвърля своята философия във филмите си, като рисува конфликтите в обществото, битката между хората и природата, хаосът, който човекът носи, но и отговорът на Земята, ядосана от тези действия.

Докато западното общество третира Земята като собственост, от която можем само да взимаме, философията на Миязаки е, че всяко творение на природата притежава собствен дух, че Земята сама по себе си е стойностна и рационална.

Неговата дълбока почит към природата идва от японската религия Шинто. В превод "Шинто“ означава "пътят на духовете“. Традиционната древна японска религия проповядва вярването, че на Земята споделяме живота си с духове, които японците наричат с думата "ками“. Тези духове могат да приемат формата на предмети или понятия за живота, като вятър, дъжд, дървета, реки, плодородие. Хората стават “ками” след като умрат и са почитани от техните семейства като родови “ками”.

Според Шинто както хората сме свързани с духовете, така и самите божества имат връзка помежду си. Религията вярва, че сме заобиколени не просто от природа и растителност, а от изтъкана божествена реалност.

Докато Япония не е от най-религиозните страни в света, почти 80% от населението й практикува Шинто, въпреки че не всички от тях се определят като шинтоисти (сочи проучване на японското Министерство на вътрешните работи от 2018 г.)

Според последователите на шинтоизма, всичко в природата е съставено от духовни нишки и човекът не е в центъра на Вселената, което пък за Миязаки означава неговите филми винаги да съдържат в себе си мира и любовта между личността и природата.

Със своите оръжия и амбиции за власт, хората смятат, че могат да живеят навсякъде, където си поискат и точно тази мисъл, както казва германският философ Мартин Хайдегер, "е нещото, което води човека до изкривената представа за реалността“.

Гледайки природата само през погледа на науката и технологиите, ние оставяме слепи за нейната същност. Нищо от нея не е ценено, за да бъде опазено.

Миязаки поставя в битка природата срещу хората (Princess Mononoke), (Nausicaa of the Valley of The Wind), (My Neighbour Totoro), но и представя природата в плашеща роля, духовете невинаги са ти приятели (Spirited Away).

Това, че обичаме океана, не значи, че можем да действаме както преценим спрямо него. Защото, ако действията ни го ядосат, ние оставаме безсилни пред последиците – (Ponyo).

Източник: Getty Images/Guliver

Вместо обикновените злодеи и рицари в бляскава броня, героите на Хаяо Миязаки са сложни, комплексни. Например в "Spirited Away“ главната героиня Чихиро първоначално е плахо, страхливо дете, а пък "лошият герой“ – духът Без-лице, не остава "лош" и в края на филма.

Въпреки многопластовите си сюжети, анимациите на Миязаки са известни със своята спокойна невинност и уважение към младата аудитория.

"Това, което аз и моите колеги се опитваме да правим от 1970 г. досега, е да смекчим малко нещата. Не само да бомбардираме зрителя с шум и разсейване от ежедневието, а да следваме пътя на емоциите и чувствата на децата“, казва той в интервю от 2002 г.

Философията на Миязаки е вдъхновител на новото поколение аниматори, най-вече на Джон Лесетър – основателят на анимационното студио "Пиксар“.

Според публикации в медиите, Миязаки поне шест пъти се е опитал да се оттегли от работата си, но изглежда, че още не е дошъл моментът, когато ще спре да разказва историите си.

В момента Миязаки работи по следващия си пълнометражен филм "How do you live“, който се очаква да бъде представен на публиката чак през 2021 г. – тогава аниматорът ще навърши 80 години.

"Аз вярвам, че душите на децата са наследници на спомените на предишните поколения. Растейки и преживявайки ежедневието, спомените ни потъват все по-надълбоко. Чувствам, че трябва да направя филм, който ще се потопи до тази дълбочина“, казва Миязаки през 2005 г.

"Ако успея, тогава ще умра щастлив“.

Хикикомори: ужасът на самотата в Япония

ВИЖТЕ КАКВО СЕ ПОЛУЧАВА, КОГАТО РЕАЛНОСТТА И ВЪОБРАЖЕНИЕТО СЕ СМЕСЯТ

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .