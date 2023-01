Гренландия: Регистрираха най-високите температури от 1000 години насам

В Гренландия са регистрирани най-високите температури от повече от 1000 години, сочат нови анализи на ледени ядра, предаде АП.

„Ледено ядро“ се нарича цилиндрична проба от лед, извлечена чрез дълбоко сондиране на ледник или дебел слой лед. Учените използват разликата между два различни вида кислородни изотопи, открити в ледените ядра, за да изчисляват температурата, като използват установена формула.

The coldest and highest parts of the Greenland ice sheet, nearly 2 miles above sea level in many locations, are warming rapidly and showing changes that are unprecedented in at least a millennium, scientists reported Wednesday. https://t.co/HaUxvIerKk — The Washington Post (@washingtonpost) January 18, 2023

Рязкото затопляне в Гренландия от 1995 г. насам показва, че гигантският северен остров днес е с 1,5 градуса по Целзий по-топъл от средната температура за ХХ век.

Досега гренландските ледени ядра, които дават поглед към дългосрочните температури много преди термометрите, не показваха много ясен сигнал за глобално затопляне в най-отдалечената северна част на острова - поне в сравнение с останалия свят.

But there’s reason to be hopeful. Researchers also find that “if humanity acts, ice loss on Greenland will slow. The ice loss on Greenland is not irreversible.”https://t.co/zP32W4DlA5 — USA TODAY (@USATODAY) January 19, 2023

Данните от ледените ядра обаче не са били актуализирани от 1995 г. Наскоро анализирани ядра, извлечени чрез сондажи през 2011 г., показват драматично повишаване на температурата през предходните 15 години, сочи проучване, публикувано в сряда в списание „Нейчър“.

„Продължаваме да регистрираме повишаване на температурите между 1990-те и 2011 г.“, каза ръководителят на изследването Мария Хьорхолд, глациолог в немския институт „Алфред Вегенер“. „Вече имаме ясен знак за глобалното затопляне“, добави тя.

Анализирането на данни от ледени ядра отнема години. Хьорхолд разполага с нови ядра от 2019 г., но все още не е приключила с изучаването им.

Ледените ядра се използват, за да се направи диаграма на температурите в Гренландия от 1000 г. до 2011 г. Схемата показва леко захлаждане през първите 800 години, след което температурите се движат ту нагоре, ту надолу, преди да започнат да се повишават рязко през 90-те години на миналия век.

A sharp spike in Greenland temperatures since 1995 showed the giant northern island 2.7 degrees (1.5 degrees Celsius) hotter than its 20th-century average, the warmest in more than 1,000 years, according to new ice core data. https://t.co/ewHQzzNfWj — PBS NewsHour (@NewsHour) January 19, 2023

Скокът в температурата след 1995 г. е толкова драстичен в сравнение с прединдустриалните времена преди средата на XIX век, че има „почти нулев“ шанс това да е нещо друго, освен причинено от човека изменение на климата, каза Хьорхолд.

Хьорхолд и колегите й смятат, че новите данни за затоплянето са лоша новина. Те очакват повишаването на температурата да продължи, тъй като ледената покривка и ледниците на Гренландия се топят все по-бързо напоследък. Това означава надигащи се морета, които застрашават домове, предприятия, икономики и общности, предупреждават учените.