Градове с токсични имена

П о света има градове с доста странни имена.

Ако сте от град Азбест едва ли ще ви е лесно да се примирите с името, тъй като то пречи за нови инвестиции. В града Ад обаче не се оплакват и не мислят за промяна.

Петте села в България с най-смешните и абсурдни имена са...

Да живееш в град Азбест

Град Азбест в Квебек, Канада, някога е бил горд с азбестовата си кариера. Днес обаче, когато конкуренцията за инвестиции на световния пазар е по-силна от всякога, хората от града, кръстен на канцерогенен минерал, забранен в много страни по света, се замислят.

Каролайн Пейер, член на Общинския съвет на град Азбест в Квебек, Канада, разказва, че е имала случаи, когато са отказвали да приемат дори визитната й картичка, очевидно вярвайки, че тя може да е опасна. Заради името, пропускаме чудесни възможности за бизнеса, допълва тя.

Така 6800-те жители на Азбест гласуват тези дни (14-18 октомври) за промяна на името. Те избират между 6 имена: L’Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phenix, Trois-Lacs and Val-des-Sources. и скоро ще научат резултата.

Вандали, Ад

Френския град Vandals пък се отказа от името си заради туристите, които го посещават с идеята, че във Vandals ще срещнат вандалци. През 2008 г. хората от градчето, което се намира на юг от град Мец, гласуваха да бъде преименувано на Vantousiens. „Твърде много посетители идват тук, очаквайки да се срещнат с грешен тип хора. Ние не сме вандали и няма причина хората да се отнасят към нас по този начин", коментира кметът.

Британци искат ново име за улица, сегашното било срамно

Макар и да е странно, понякога подобни имена имат неочакван потенциал. Пример в това отношение е норвежкото село Hell (на английски ад). Името на селото произлиза от староскандинавската дума ‘hellir’, което означава скална пещера. Hell е популярна туристическа дестинация от почти век. През 30-те години на миналия век Ню Йорк Таймс съобщава, че американци посещават селото, за да позират за снимки до табелата на гарата. Популярността даде възможност на Hell да организира множество събития, включително ежегодния Hell Blues Festival.

Името превърна Hell в туристическа марка, казва Киерсти Грегер, мениджър по маркетинг и комуникации на окръг Trøndelag. Хората дори са сложили надпис Hell в холивудски стил на склон в селото.

