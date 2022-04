Робърт Патинсън се завръща за продължението на „Батман“

Ф илмът „Батман“ ще има продължение, като Робърт Патинсън ще се завърне като най-яростния защитник на град Готъм.

Филмовата компания Warner Bros. разкриха плановете си за продължение на "Батман" по време на филмовото събитие CinemaCon в Лас Вегас на 26 април.

Режисьорът на „Батман“ Мат Рийвс обяви новината за продължението и заяви, че той ще го режисира. Той обаче не предостави подробности за това какво ще включва филмът.

Тричасово приключение за Батман дебютира на големия екран през март, като стартира със 134 милиона долара на вътрешния пазар. Продажбите на билети се нареждат като най-печелившият уикенд за премиера през 2022 г. Филмът е и вторият от ерата на пандемията, който надхвърля границата от 100 милиона долара за един уикенд след „Спайдър-Мен: Няма път към дома“. Със 759 милиона долара към днешна дата в световния бокс офис „Батман“ в момента е най-касовият филм за годината.

Във филма „Батман“ героят Брус Уейн преследва маниакалния убиец Ридлър (Пол Дейно) в стремежа си към справедливост за град Готъм.

This is your signal. See #TheBatman, NOW PLAYING, only in theaters. pic.twitter.com/Rqrnd6fnzu