Историята на лекаря, гледал смъртта на Литвиненко

Д -р Джим Даун е млад консултант в интензивното отделение на лондонската болница "University College Hospitals". Той се е сблъскал с редица неприятни случаи - като смъртта на Александър Литвиненко, но споделя, че пандемията от COVID-19 е нещото, което го е съсипало наистина.

С бели като тебешир устни и оплешивяла глава Александър Литвиненко се свлича на възглавницата, обгърнал гърдите си с болнична престилка, и казва на света, че смята, че е бил отровен. Тогава Джим се замисля, че може да е истина.

През ноември 2006 г., когато 43-годишният Литвиненко - бивш служител на наследника на КГБ - Федералната служба за сигурност, а сега критик на Кремъл, на когото плаща МИ6 - пристига в отделението, повръща и бързо губи тегло и коса, Джим е част от екипа, който го лекува.

На Джим се пада и задачата да съобщи новината за смъртта му след три сърдечни пристъпа на съпругата на Литвиненко Марина и на 12-годишния му син Анатолий.

Въпреки това той все още няма представа какво е убило шпионина до късно същата вечер, когато радиоактивният полоний-210 най-накрая се появява при тестовете.

По-късно е установено, че Литвиненко вероятно е изпил отровен чай в лондонски хотел, за който се твърди, че е дело на бивши руски агенти по заповед на Владимир Путин, въпреки че Русия отрича да е замесена. Започналата в понеделник четирисерийна драма на ITV, наречена "Литвиненко", с участието на Дейвид Тенънт, представя зловещите събития, които са се развили.

