З вездата от "Отчаяни съпруги" Фелисити Хъфман се призна за виновна по обвиненията в измама, свързани със скандала за незаконни схеми в престижни американски университети. През март стана ясно, че известни и богати лица от различни професионални сфери са платили големи суми, за да могат децата им да учат в престижни учебни заведения.

Според обвинението подкупите били получени от посредници, които фалшифицирали данни за тези деца, включително резултатите им на приемни изпити.

Хъфман е една от 13-те души, които признаха вината си и поискаха съдебно споразумение.

Според редица медии прокуратурата ще иска престой в затвор между четири и десет месеца, както и глоба от 20 хил. долара.

Хъфман е платила 15 хил. щатски долара на фалшива благотворителна организация. В резултат вместо по-голямата ѝ дъщеря на изпита се е явил друг. Актрисата твърди, че дъщеря ѝ не е знаела за измамата, нито съпругът ѝ.

В свое изявление тя сподели, че е предала дъщеря си и се чувства засрамена от болката, която ѝ е причинила.

In a statement, Felicity Huffman says she’s pleading guilty.



“I want to apologize to the students who work hard every day to get into college, and to their parents who make tremendous sacrifices to support their children and do so honestly.” pic.twitter.com/T6tx1VUiCE