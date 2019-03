З вездата от "Отчаяни съпруги" Фелисити Хъфман и колежката ѝ – актрисата Лори Локлин, бяха обвинени, че са дали подкупи, за да може децата им да учат в престижни университети.



Според обвинението подкупите били получени от посредници, които фалшифицирали данни за тези деца, включително резултатите им на приемни изпити. Така било улеснено приемането им в известни учебни заведения.



Срещу ръководителя на престъпната мрежа Уилям Сингър са повдигнати четири обвинения, включително за изнудване и пране на пари.

Мрежата получила общо 25 млн. долара от родители,

които желаели децата им да бъдат приети в престижни университети, сред които Йейлския, Станфордския, Южнокалифорнийския, Тексаския, Джорджтаунския, Калифорнийския в Лос Анджелис и "Уейк Форест".

В някои случаи децата са приемани като спортисти, дори без да имат такива постижения.



Над 40 са обвинените родители, които ползвали услугите на Сингър, като за целта давали суми, вариращи между 200 хил. и 6,5 млн. долара. Сред тях са още шефове на големи компании, инвеститори, както и собственичка на музикална телевизия в Сан Диего.

Елизабет Кимъл платила, за да може децата ѝ да бъдат представени като атлети, каквито всъщност не са.

Former San Diegan and owner of KFMB-TV Elisabeth Kimmel is one of 50 indicted in the college bribery scandal.



More Info: https://t.co/IJxge5AZfz pic.twitter.com/Agep429UCz