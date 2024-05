"Факторът на отвращението": Как храните от насекоми могат да станат масови

С поред проучване "факторът на отвращението" трябва да бъде преодолян, за да може храните на основата на насекоми да станат масови.

(Във видеото може да научите повече за: В какви храни са включени насекоми)

Насекомите могат да бъдат богати на протеини и превръщането им в по-приемливи храни може да помогне за намаляване на високите емисии на парникови газове, които се отделят при отглеждането на едър рогат добитък.

Съществуват и потенциални ползи за намаляване на затлъстяването, а изследователите твърдят, че идеята за отглеждане на насекоми се радва на все по-голямо внимание.

"'Disgust factor' must be overcome if planet-friendly insect food to become mainstream."



You'll own nothing.



Eat bugs.



And be happy.#Agenda2030https://t.co/InfTtW56UM