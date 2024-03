Шокиращо откритие в Тайланд: Откриха скорпион с 8 крака и очи (СНИМКИ)

В гъстите дъждовни гори на националния парк Каенг Крачан в Тайланд екип от изследователи е направил шокиращо откритие: нов вид скорпион, който може да се похвали с осем крака и осем очи. Този нов вид, наречен Euscorpiops Krachan, допринася към богатото биоразнообразие на региона и предлага вълнуващи възможности за по-нататъшно научно изследване.

🚨🚨Researchers camping in Thailand discover a new scorpion species with 8 eyes and legs.



This new species belongs to the subgenus Euscopiops and has been named Euscorpiops Krachan after the national park in Thailand, where it was found. pic.twitter.com/bxTWBWhNLC — Bharat News Network (@NewsBharatNet) March 12, 2024

Откритието на Euscorpiops Krachan беше направено по време на проучване на дивата природа през ноември 2022 г. и констатациите бяха публикувани в рецензираното списание ZooKeys на 6 март т.г. Скорпионът е описан като „много малък“, с размери малко над 0.0254 метра, с кафеникаво тяло, покрито с косми и осем жълти крака. Изследователите отбелязват, че женските се характеризират с по-тъмен цвят от мъжките, което е често срещан полов диморфизъм в животинското царство.

Researchers visiting Kaeng Krachan National Park found a "very small" new species named Scorpiops (Euscorpiops) krachan, or the Kaeng Krachan scorpion. #Thailand #ThaiNews #NewSpecies #scorpion



Read report at Thai Newsroomhttps://t.co/CZx1uSBKpO — ThaiNewsroom.com (@Thainewsroom) March 9, 2024

Откритието на този скорпион е важно по няколко причини. Първо, той подчертава значението на националните паркове и защитените територии за опазването на непознати видове и местообитанията, на които те разчитат. Националният парк Каенг Крачан, разположен в провинция Петчабури близо до границата между Тайланд и Мианмар, е гореща точка на биоразнообразието, която продължава да разкрива нови видове на науката.

Thailand 🇹🇭



Kaeng Krachan National Park is one of the largest nature reserves in Thailand, located in the southern part of the country.



The park covers an area of ​​a mountain range running from the border with Myanmar to the Phang Nga Bay, which separates Phuket and Krabi. 🏞… pic.twitter.com/YDghZ41DOJ — Planet Wonders (@WonderPlanetExp) March 12, 2024

Второ, новите видове скорпиони допринасят за разбирането ни за рода Scorpiops, който е известен със своето поведение на „търсене на храна в засада“. Тази стратегия за лов включва засада, докато плячката се приближи, преди да атакува бързо и ефективно. Откритието на Euscorpiops Krachan дава представа за еволюционните адаптации, които са позволили на тези същества да процъфтяват в техните специфични екологични ниши. Изследователите са кръстили новия вид на парка, където е открит, подчертавайки връзката между вида и местообитанието му.

Планинската дъждовна гора на парка, с многобройни скални пукнатини, осигурява идеална обстановка за тактиката на хищничество от засада на скорпионите. Откритието също така подчертава необходимостта от продължаване на изследването и изучаването на разнообразните екосистеми на Тайланд, тъй като много области остават неизследвани и потенциално дом на други неоткрити видове. Идентифицирането на Euscorpiops Krachan се основава на формата на тялото, размера, и други физически характеристики.

Гигантски хлебарки и скорпиони: Каква е била Земята през карбоновия период

Въпреки че в изследването не е предоставен ДНК анализ, физическите характеристики са достатъчни, за да го разграничат като нов вид. Този традиционен метод за идентификация на видове остава решаващ в таксономията, науката за наименуване и класифициране на организми. Откриването на нови видове като Euscorpiops Krachan е напомняне за огромното неизвестно, което все още съществува в естествения свят. Всеки нов вид предоставя част от пъзела за разбирането на сложната мрежа от живот на Земята. Той също така служи като призив за действие за усилия за опазване, тъй като много видове са изправени пред заплахи от загуба на местообитания, изменение на климата и човешка дейност.

* Във видеото: Топ 5 Най-опасни насекоми на планетата

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase