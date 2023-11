Езикът на гъбите: Имитират ли човешкия говор?

Д ълбоко под горска постеля или изникнали от дърветата, гъбите могат да създават впечатлението, че са тихи и самостоятелни организми, но ново проучване предполага, че може да се окажат доста комуникативни.

Математическият анализ на електрическите сигнали, които гъбите си изпращат едни на други, идентифицира модели, които имат поразително структурно сходство с човешката реч.

