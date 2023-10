Дали Исус всъщност е бил халюциногенна гъба? Един учен със сигурност е смятал така

В края на 60-те години на миналия век един известен британски учен развали цялата си кариера, като подкрепи едно доста диво твърдение: според Джон Марко Алегро, влиятелен филолог и археолог, Исус не е бил жив човек, а гъба.

За някои Библията представлява буквалната истина за всичко, докато други я възприемат като съвкупност от алегории, които може и да не приличат на историческата действителност, но съдържат божествени послания, които трябва да бъдат разкодирани. В тази древна колекция от разкази най-често се спори за историческото доказателство на Исус. Съществувал ли е действително човек с това име? Дали наистина е роден във Витлеем, като се имат предвид противоречията в Евангелията? Ако е така, защо характеристиките на неговия разказ отразяват толкова много общи черти на по-старите религиозни традиции?

Тук няма място да навлизаме в дебата, но със сигурност можем да кажем, че Джон Алегро е бил сред онези, които са търсили метафора - и той я е намерил.

През 1947 г. бедуински пастири се натъкват на колекция от буркани, съдържащи древни документи, скрити в сурова и отдалечена част на Юдейската пустиня. Тези текстове, известни днес като Свитъците от Мъртво море, щели да окажат огромно влияние върху разбирането ни за историята на юдаизма и християнството, тъй като съдържали най-старите оцелели версии на книги, които по-късно щели да бъдат включени в библейския канон. Но по време на откриването им те очевидно не са били преведени и поради това значението им е било неизвестно. Именно тук се появява Алегро.

Алегро е сред първите учени, на които е позволено да разшифроват тези безценни древни текстове. През 1955 г. той препоръчва Медният свитък, най-големият от свитъците, да бъде изпратен в Манчестърския университет в Обединеното кралство, където да бъде разчетен.

След това Алегро и колегите му се заемат с осмислянето на документите. След години на труд и упорита работа, както и след много спорове, текстовете най-накрая са публикувани. През 1958 г. Алегро написва още две книги по темата: "Свитъците от Мъртво море" и "Хората от свитъците от Мъртво море", които остават изключително влиятелни.

През 1970 г. Алегро публикува нова книга, озаглавена "Свещената гъба и кръстът", а след това, през 1979 г., "Свитъците от Мъртво море и християнският мит". И двете книги развиват идеята му, че християнството всъщност е прикритие за таен загадъчен сексуален култ, създаден от хора под влиянието на Amanita muscaria, по-известна като Fly agaric - знаете ги, емблематичните червени гъби с бели точки.

Oh my god, how did I not yet hear about The Sacred Mushroom and the Cross, in which it is argued that Jesus was a hallucinogenic mushroom, the New Testament was concocted by addicts of the mushroom, and the Abrahamic God is reducible to a phallic symbol?!?!?!?! pic.twitter.com/7QyaspbSqK