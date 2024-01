Еврика! Създадоха вибрираща капсула, която създава усещане за ситост

И нженери от Масачузетския технологичен институт са създали вибрираща капсула, която създава усещане за ситост при поглъщане. Информацията е публикувана в списание Science Advances.

Експериментите показват, че при животни, на които е дадено това хапче 20 минути преди хранене, се наблюдава освобождаване на хормони, които сигнализират за ситост и приемът на храна намалява с около 40%.

Illusory satiety! 🤔 An interesting concept! This vibrating diet pill may trick the stomach into feeling full. https://t.co/JtxOlSnZ3W https://t.co/MWTntmJEC9 @DrAnuraagJ pic.twitter.com/klLBKkHC4y

Когато стомахът се подуе, специализирани клетки, наречени механорецептори, усещат това разтягане и изпращат сигнали до мозъка чрез блуждаещия нерв. В резултат на това мозъкът стимулира производството на инсулин, както и на хормони като C-пептид, PYY и GTP-1. Всички тези хормони помагат на хората да усвоят храната, да се почувстват сити и да спрат да се хранят. В същото време се намаляват нивата на грелина - хормон, който предизвиква чувство на глад.

След като капсулата започне да вибрира, тя активира механорецептори, които изпращат сигнали до мозъка, стимулирайки блуждаещия нерв. Изследователите наблюдават нивата на хормоните в периодите, когато устройството вибрира, и установяват, че те съвпадат с тези, наблюдавани след хранене, дори когато животните са гладували.

Nestled in the folds of the stomach lining, this vibrating capsule triggers the stretch receptors that tell us to stop eating. https://t.co/O8POGV7n37