Ева Мендес на 50: Чудесна майка, блестяща актрисата и начинаеща писателка

Е ва Мендес навлиза в ново десетилетие.

Актрисата отбелязва своя 50-ти рожден ден във вторник и въпреки че не е играла филмова роля от около десетилетие, Мендес е заета с нова детска книга, подкрепя в сезона на наградите "Барби" на партньора си Райън Гослинг и се завръща в светя на модата.

