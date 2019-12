Етикетите на храните ще се борят със затлъстяването

К олко упражнения трябва да направим, за да изгорим един шоколад? Тази информация ще се съдържа в новите етикети на хранителните продукти във Великобритания.

Изследователи от Обединеното кралство смятат, че подобни етикети ще помогнат на населението да се справи със затлъстяването.

Те смятат, че ако на етикета на една пица пише, че са ни нужни 4 часа ходене, за да изразходим калориите от нея или 22 минути бягане за да изгорим натрупаните калории от един шоколад, ще внимаваме повече каква храна консумирате.

Според изследователите от университета Лафборо, този вид етикетиране може да намали около 200 калории от средния дневен прием на човек.

Related to Topic 2 Nutrition and malnutrition. 'Four hours to walk off pizza calories' warning works, experts say https://t.co/SGheKRXCqn pic.twitter.com/EL9ICDnzwV