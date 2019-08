З вездите, както всички други хора, имат своите силни и слаби моменти.

Минават през бракове, раздели, трудности в кариерата, липса на работа и успешни проекти.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ЕДНИ ОТ НАЙ-СРАМНИТЕ ЗВЕЗДНИ ГАФОВЕ

Разликата обаче при тях е, че като публични фигури те са подложени на много повече критика. Почти всяка тяхна крачка е под наблюдение. Как изглеждат, къде излизат, с кого дружат, какво казват.

Във видеото вижте някои от най-големите модни гафове

Ето и една от големите музикални звезди, която в периода 2011-2012 г., преживя не малко гафове.

Най-добрите модни попадения и гафове на "Оскар"-ите

Кристина Агилера - една секси мама на 36

Кристина Агилера е безспорно една от най-талантливите певици на нашето съвремие. През 2010 г., тя се развежда с Джордан Братмън, от когото има едно дете - Макс Лирън Братмън.

Макар малко след раздялата Агилера да започва да демонстрира новата си любовна връзка с Мат Рътлър.

С него се запознава през 2009 г., докато снима "Бурлеска", където си партнира с Шер, а Мат работи като филмов асистент.

Агилера не е известна със скандали, но няколко месеца след началото на връзката й с Мат тя претърпява няколко публични излагания. През 2011 г., певицата е поканена да изпълни националния химн на САЩ по време на "Супербоул".

Кристина, която пее песента по спортни събития от 5-годишна, пропуска част от куплет и преминава на следващ.

Това се случва пред хилядите погледи на хората на стадиона и милионите зрители пред телевизорите.

Вижте как Кристина Агилера имитира Мадона (видео)

През същата година певицата е задържана от полицията заедно с Мат.

Обвинението е, че те са били в нетрезво състояние, а колата шофирал Рътлър. Агилера обясни по-късно в интервю, че тя е била на задната седалка и не е имала никакво участие в движението, още повече, че тя няма шофьорска книжка.

По думите й тя е била нарочно арестувана за няколко часа от полицията, защото е публична фигура.

Годината обаче няма да е пълна за Агилера, ако не продължи с още нещо.

Източник: Getty Images/Guliver

Топ 10 на най-големите модни престъпления (видео)

По време на изпълнението й с други певици на сцената на наградите "Грами" през 2011 г., когато се изнася почит към музикалната кариера на Арета Франклин, Агилера почти не пада. Точно в края на изпълнението чат от дългата рокля на певицата се увива около токчето на едната й обувка.

Премеждията не спират с това.

През 2012 г., Агилера е специален гост по време на погребението на любимата й певица Ета Джеймс. Звездата, която бе облечена с черна пола и черно сако с дълбоко деколте, изпълнява една от най-известните песни на Джеймс At last.

Изкуственият тен на певицата започва да се стича в първите минути от изпълнението й. Това породи много публикации, които Xtina така и не коментира.

Епични строителни гафове

Днес Агилера е далеч от тази "черна дупка", в която бе попаднала, както самата тя описва. През 2013 г., тя участва в няколко хитови колаборации, добави нова шеста статуетка от наградите "Грами" за най-добър дует с песента Say Something, спечели със свой участник първото място в американското предаването The Voice ("Гласът"), сгоди се и стана майка за втори път на момиченцето Съмър Рейн.

През 2018 г. издаде нов албум, рлиет радушно от критици и фенове и се върна към активната концертна дейност в САЩ и Европа.

В галерията горе ще видите още интересни гафове на известни хора.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.