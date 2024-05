„Една на милион“: Дете откри синеока цикада мутант

С ред безбройните цикади, появили се в източната част на САЩ тази пролет, едно момче от Илинойс се натъкна на един необикновен индивид: мутант със сини очи.

Експертите смятат, че специалната цикада е „една на милион“, тъй като очите на този вид цикади обикновено са червени. Необичайният екземпляр е взет от Музея по естествена история Фийлд в Чикаго, където ще бъде изложен до края на юни.

Синеоката цикада, женска от вида Magicicada cassini, е била забелязана за първи път от Джак Бейли в двора на семейството му в Уитън, Илинойс, по време на тазгодишния цикадоапокалипсис.

