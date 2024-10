"Един от най-злобните хора на нашия век": Мария Бакалова за Доналд Тръмп - и превъплъщението ѝ Ивана

В седмицата, когато Мария Бакалова е поканена да обмисли ролята на Ивана Тръмп в новия филм „Стажантът“, тя е била в Ню Йорк за снимките на друг проект. Тъй като срещата е насрочена за единствения ѝ почивен ден, тя прекарва вечерта преди това, опитвайки се да се въплъти в образа на първата съпруга на Доналд Тръмп.

Действието на филма се развива през 70-те и 80-те години на миналия век, така че тя прекарала часове в разглеждане на снимки на Ивана от тази епоха. „Много грим, много коса“, каза тя. Бакалова се смее, припомняйки си как е прекарала вечерта, експериментирайки с прическа тип "гъба" и „тежък очен грим с много пудра, цели сантиметри“, въпреки че не е имала гардероба на Ивана, разказа The Guardian.

Срещата на българската актриса с режисьора Али Абаси е по обяд, а Бакалова споделя, че се е чувствала малко като клоун в своята версия на Ивана. Двамата разговарят с часове „за хората, израснали в посткомунистически страни — защото [Ивана] е от Чехословакия, а аз съм родена и израснала в България — и как това оформя вътрешния ти свят, мислите ти. Говорихме много за приликите в нашите истории.“

Ивана е била ски състезателка и в края на 60-те години е част от националния юношески отбор, което ѝ позволява да се състезава извън комунистическа Чехословакия. По време на раждането на Бакалова в средата на 90-те години, България вече не е социалистическа република, но за повечето хора пътуванията в чужбина все още са рядкост. Като дете Бакалова, пътува по конкурси по пеене из цяла Европа. Това разширява кръгозора ѝ и ѝ вдъхва чувство за независимост.

Това е най-значимата роля на Бакалова след големия ѝ пробив в „Борат: Продължението“, втората част на сатиричния филм на Саша Барон Коен от 2020 г. за казахстанския репортер Борат Сагдиев. Бакалова играе дъщерята на Борат, Тутар, в изпълнение, което е толкова блестящо, че ѝ носи номинация за „Оскар“. Въпреки този ранен успех, агентите ѝ предупреждават да не си вдигат надеждите твърде много за ролята на Ивана, тъй като за нея се състезават и по-известни американски актриси.

„Това, което смятам за важно, е, че [Абази] даде шанс на източноевропейка да се състезава“, каза тя. „Да има възможност, а не просто да играе проститутка или луд руски учен, или мафиот, или някой със странична роля.“

Шест месеца по-късно Бакалова разбира, че е получила ролята, но пътят към заснемането и излизането на филма е изпълнено с предизвикателства. В статия за Vanity Fair сценаристът Гейбриъл Шърман описва множеството препятствия — актьори, които не искат да „очовечат“ Тръмп, студия и разпространители, които не желаят да финансират филма, забраната за пътуване на мюсюлмани, наложена от Тръмп, която усложнява работата на Абаси в САЩ, както и стачките на актьорите и глобалната пандемия. Най-големият инвеститор на „Стажантът“, зет на милиардер и виден дарител на Тръмп, заплашва да саботира филма заради сцена, в която персонажът на Тръмп изглежда изнасилва жена си, описва The Guardian.

Ивана твърди, че Тръмп я е изнасилил по време на бракоразводното им дело, но по-късно отрича това. Адвокатите на Тръмп изпращат писма с искане за спиране на продукцията, а големите американски студиа не искат да имат нищо общо с филма.

„Холивуд се представя като общност на искрените“, пише Шърман, „но в този случай те избягаха от филма, подготвяйки се за президентството на Тръмп“.

„Изправихме се пред известни трудности при издаването му“, каза Бакалова с лека ирония.

Във филма Тръмп (изигран от Себастиан Стан) е амбициозен, но леко несръчен мъж, който живее в сянката на баща си, докато не е наставляван от злонамерения адвокат Рой Кон (изигран блестящо от Джеръми Стронг от „Наследство“).

Като любителка на киното, Бакалова изключително силно иска да работи с Абаси, на когото е голям фен заради филми като „Свещеният паяк“, иранска продукция за сериен убиец. Тя се е вълнувала от неговото „проучване на недрата на американската империя“. Колкото повече проучва Ивана, толкова повече се възхищава на това, което тя е постигнала сама.

"Тя е искала да бъде партньор на Доналд“, каза Бакалова. На Ивана се приписва заслугата за известността на двойката през 80-те години, тя е участвала в управлението на бизнеса му и е ръководила емблематичния хотел „Плаза“.

„Мисля, че тя е причината той да постигне толкова много в началото, защото е била умна и много амбициозна.“

Във филма първоначално балансът на силите между Ивана и Доналд е в нейна полза. Ивана е ужасена от идеята за предбрачен договор и от мизерната сума, която той ще ѝ даде при развод, и договаря по-добра сделка. „Гледах интервю с нея след развода, в което тя казваше, че не е знаела нищо за предбрачните договори и защо изобщо трябва да има такъв. Но ако ще играем тази игра по този начин, добре, ще играя по същия начин.“

Как се чувства Бакалова относно включването на предполагаемото изнасилване в сценария? Тръмп винаги е отричал обвиненията, след като те са били оттеглени от Ивана, която почина през 2022 г. Бакалова сподели пред The Guardian, че е имала доверие на Шърман.

„Смятам ли, че това е важно да се покаже?“, пита тя. „Мисля ли, че това е решаваща сцена за двамата герои? Да, защото виждаме как някой напълно отхвърля човека, който в много отношения го е изградил, който е родил децата му. Не само физически, но и словесно.“

Тя не вярва, че е важно дали филмът „очовечава“ Тръмп (в някои рецензии се казва, че му липсва острота). „Когато се задълбочиш в живота на едно човешко същество, винаги ще откриеш добри и лоши страни, решения, които са повлияни от обстоятелствата и хората около теб, които променят гледната ти точка... Трябва да се отдръпнем от идеята да демонизираме хората или да създаваме идоли, защото хората са сложни същества.“

Въпреки това тя също така описва Тръмп като „един от най-злобните хора на нашия век“.

